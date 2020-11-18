» » » В Самарканде продолжается суд на мужчиной, который заставлял жену есть подгузники
﻿
  • 18 ноябрь 2020 14:46
  • 66

В Самарканде продолжается суд на мужчиной, который заставлял жену есть подгузники

Напомним, первое слушание по делу Шехроза Каримова прошло 12 ноября в Самаркандском суде по уголовным делам. 36-летний подсудимый обвиняется по трем статьям – 103 (доведение до самоубийства), 105 (умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести) и 110 (пытки) Уголовного кодекса. Резонансное дело было рассмотрено под председательством судьи З. Ахмедовой.

 

В Самарканде продолжается суд на мужчиной, который заставлял жену есть подгузники

 

На втором заседании были опрошены трое свидетелей, среди них Мустахкам Вахобова и Х.Каримов, супруга и отец подсудимого. Суд отложен до 14:30.

 

Следует отметить, потерпевшая женщина в данное время с двумя детьми проживает в квартире, купленной ее свекром.


Похожие статьи:
﻿
Почему адвокат самаркандца, которого обвиняют в избиении и пытки жены, во время суда не хотела участия журналистов?

Почему адвокат самаркандца, которого обвиняют в избиении и пытки жены, во время суда не хотела участия журналистов?

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде состоялся открытый суд по делу мужчины, который заставлял жену есть памперсы.

В Самарканде состоялся открытый суд по делу мужчины, который заставлял жену есть памперсы.

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Дело мужчины, заставлявшего свою жену есть памперсы, будет рассмотрено на открытом заседании суда

Дело мужчины, заставлявшего свою жену есть памперсы, будет рассмотрено на открытом заседании суда

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде 90-летний отец подал в суд на четверых сыновей

В Самарканде 90-летний отец подал в суд на четверых сыновей

Новости Самарканда
﻿
Начался суд по делу об убийстве семьи в Самаркандской области

Начался суд по делу об убийстве семьи в Самаркандской области

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика