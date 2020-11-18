В Самарканде продолжается суд на мужчиной, который заставлял жену есть подгузники

Напомним, первое слушание по делу Шехроза Каримова прошло 12 ноября в Самаркандском суде по уголовным делам. 36-летний подсудимый обвиняется по трем статьям – 103 (доведение до самоубийства), 105 (умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести) и 110 (пытки) Уголовного кодекса. Резонансное дело было рассмотрено под председательством судьи З. Ахмедовой.

На втором заседании были опрошены трое свидетелей, среди них Мустахкам Вахобова и Х.Каримов, супруга и отец подсудимого. Суд отложен до 14:30.

Следует отметить, потерпевшая женщина в данное время с двумя детьми проживает в квартире, купленной ее свекром.