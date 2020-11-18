» » » В полумарафоне Samarkand Half Marathon Самарканд занял третье место
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  • 18 ноябрь 2020 12:18
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В полумарафоне Samarkand Half Marathon Самарканд занял третье место

16 ноября завершилось соревнование между клубами и городами в рамках Samarkand Half Marathon 2020. Несмотря на пандемию, Самаркандский благотворительный полумарафон продемонстрировал отличные результаты.

 


Напомним, старт забегу был дан 1 ноября. Более 3000 участников, 35 стран мира. Статистика виртуального забега по всему миру вдвое опередила прошлогодний результат. В городе Самарканде за первенство поборолись 43 лучших спортсмена Узбекистана. Этот забег стал первым в этом году спортивным событием для легкоатлетов, специализирующихся на длинных дистанциях. Призовой фонд для победителей среди профессионалов составил 82 миллиона сумов.

 

В целях подведения итогов полумарафона и награждения победителей в международном университете туризма прошла пресс-конференция. Лучших бегунов с победой поздравил заместитель Премьер-министра Азиз Абдухакимов.

 

По итогам двухнедельного забега первое место занял Ташкент с результатом 5581 км. Второе место получил Душанбе с результатом 370 км. Третье место завоевал Самарканд -266 км.

 

Зарина Хакбердиева


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