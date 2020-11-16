В Самарканде освоили операции на работающем сердце детей

Согласно заключению врачей, существует более 100 различных врожденных пороков сердца. Они встречаются с частотой 6-8 случаев на каждую тысячу родов, что составляет 30% от всех пороков развития.

Такие отклонения занимают первое место среди причин смертности новорожденных и детей первого года жизни. Значительная часть хирургических операций по лечению врожденных пороков невозможна без ангиографии – комплекса контрастного исследования кровеносных сосудов, используемый в рамках рентгенографических, рентгеноскопических исследований в компьютерной томографии.

Ангиография показывает функциональное состояние сосудов, протяжённость патологического процесса, помогает выявить повреждения и пороки развития кровеносных сосудов, повреждения и пороки развития различных органов, опухоли.

Из- за отсутствия таких технологий жители Самаркандской области для устранения врожденных пороков сердца вынуждены были ехать в Ташкент. Теперь необходимость посещения других территорий для лечения отпала.



В Самаркандской областном детском многопрофильном центре в октябре текущего года открылось рентгенэндоваскулярное (ангиографическое) отделение на 10 мест, сообщила пресс-служба Самаркандского областного управления здравоохранения. За счет местного бюджета было закуплено и установлено самое современное ангиографическое оборудование стоимостью 5 миллиардов сумов.



Для работы на высокотехнологичном оборудовании на постоянной основе в центр были приглашены молодые узбекские хирурги Ж. Шеров и Ф. Джумаев, прошедшие ординатуру и проработавшие два года в московском научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Специалистами высокой квалификации был укомплектован весь штат отделения.



К настоящему времени в новом отделении детям с врожденными пороками уже проведено 17 безшовных операций на работающем сердце. Все пациенты чувствуют себя хорошо.