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  • 16 ноябрь 2020 11:46
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В Самарканде задержана женщина, продававшая опиум за 1300 долларов

Женщину поймали возле торгового центра Lion Motors на пересечении улиц Амира Темура и Буюк Ипак Йули в Самарканде во время совместной операции правоохранительных органов. Об этом сообщили в Главном управлении уголовного розыска по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

 

В Самарканде задержана женщина, продававшая опиум за 1300 долларов

 

13 ноября в 21:30 33-летняя М.М. была арестована при продаже опиумоподобного вещества весом около 137 граммов гражданину по имени «Уткир», привлеченному в операцию в качестве потенциального покупателя. Стоимость товара женщина оценила в 1300 долларов.

  

Во время проведения санкционированного обыска в качестве улики было изъято 1300 долларов, использованные в инциденте, и вещество, похожее на опиум, упакованное в два полиэтиленовых пакета. Кроме того, в доме, арендованном  торговкой наркотиками, обнаружены электронные весы и один полиэтиленовый пакет с наркотиками весом 101 грамм.

 

По данным УВД Самаркандской области, Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 УК (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, провоз или пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в небольших размерах). Ведется расследование с целью определения источника доказательств.


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