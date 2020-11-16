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  • 16 ноябрь 2020 9:46
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Проект развития городской транспортной инфраструктуры Самарканда реализует российская компания

В Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в Год науки, просвещения и цифровой экономики поставлен ряд задач.

 

Проект развития городской транспортной инфраструктуры Самарканда реализует российская компания

 

Программа предусматривает совершенствование обновленной цифровой базы по актуальным показателям транспортной системы с привлечением зарубежных компаний и специалистов, разработку математических моделей транспортной системы, внедрение системы краткосрочного и среднесрочного городского планирования.

 

Наряду с развитием ряда направлений, уделяется внимание внедрению моделирования для комплексного планирования транспортной системы Самарканда. Вопросы относительно данного проекты были обсуждены в ходе расширенного совещания  в областном хокимияте. Совещание вел заместитель хокима области А. Шукуров.

 

Проект развития городской транспортной инфраструктуры Самарканда реализует российская компания

 

На собрании были рассмотрены вопросы кардинального изменения транспортной логистики в городе Самарканде и прилегающих территориях, в том числе, модернизации дорог и дорожной разметки, определения маршрутов движения общественного транспорта с учетом потока пассажиров, повышения качества обслуживания, пересмотра системы, адаптации к современным требованиям.

 

Отмечалось, что для внедрения комплексного планирования и моделирования транспортной системы будут  привлечены иностранные компании и специалисты. По словам замхокима, проект по разработке генерального транспортного плана будущего развития транспортной системы Самарканда планируется реализовать российской компанией «A + S Transproekt»  за счет средств Минтранса в размере 5,5 млрд сумов.

 

Руководителям соответствующих организаций поручено своевременно и достоверно предоставить информацию, необходимую для реализации данного проекта.


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