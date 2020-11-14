В Самарканде ожидается большая приватизация

В Самаркандской области планируется выставить на торги государственные активы 68 объектов. В октябре текущего года Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов».

С использованием различных форматов приватизации экономический статус поменяют АО "Каттакурган ег-мой”, АО "Узкишлокэлектркурилиш”, винкомбинат имени Ховренко, гостиница "Афросиёб палас”. Предусмотрена трансформация крупнейшего в ргионе акционерного общества "Самаркандгеология”, повышение эффективности государственного унитарного предприятия "Автоколонна №2531” путем внедрения корпоративного управления.

Для приватизации будут предложены ряд издательств, 2 предприятия ИКТ, 3 медицинских учреждения и другие. Частному сектору будут реализованы 13 пустующих объектов недвижимости общей площадью 5 тысяч квадратных метров. Новых хозяев обретут и более 20 сооружений.о приватизации которых решение было принято ранее.



В течение трех месяцев будут подготовлены проектные предложения по поэтапной приватизации 58 дехканских рынков и торговых комплексов.



Для подготовки процессов разгосударствления в Самаркандской области начала работу клиника по оздоровлению и приватизации предприятий.

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