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  • 14 ноябрь 2020 12:12
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Пожар на вещевом рынке Акдарьинского района: владельцы магазинов недовольны опозданием пожарных и нуждаются в помощи

12 ноября около 18:25 часов, как мы ранее сообщали, на вещевом рынке в Самаркандской области произошел пожар. Из-за замыкания электричества сгорели 14 торговых точек, принадлежащих ООО «Акдарьинский торговый комплекс».

 

Пожар на вещевом рынке Акдарьинского района: владельцы магазинов недовольны опозданием пожарных и нуждаются в помощи

 

 

Корреспондентам Кун.уз  в пожарно-спасательной части МЧС  Акдарьинского района сообщили, что две пожарные машины прибыли на место ЧП через 6 минут после получения информации о происшествии. В тушении пожара были задействованы одна пожарная машина из Иштыханского района и два пожарных расчета из Самарканда.

 

Однако владельцы сгоревших дотла магазинов недовольны оперативностью пожарной службы и утверждают обратное. По словам потерпевших, пожарники прибыли на место через полчаса после звонка. При этом, как жалуется местный народ, у спасательной бригады к моменту тушения пожара не было необходимых инструментов.

 

Пожар на вещевом рынке Акдарьинского района: владельцы магазинов недовольны опозданием пожарных и нуждаются в помощи

 

 

Владельцы магазинов хотят, чтобы государство помогло восстановить  и отремонтировать торговые точки. Потому что ущерб от каждой из них составляет не менее 70-80 миллионов сумов.

 

«В тот день электричество отключили в 18:00. Осматривая магазины, я увидел в одном из них пожар. Сразу же вызвали пожарную службу. До приезда огнетушителей  мы сами таскали воду ведрами и пытались тушить самостоятельно, огонь поднялся наверх и охватил весь магазин. Пожарные машины прибыли через 25-30 минут. К этому времени пожар охватил и соседние магазины»,-сказал охранник рынка Шароф Исламов.

 

На тушение 14 магазинов одежды и других товаров  ушло около 1 часа 10 минут. Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

 

Видео можно посмотреть здесь


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