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  • 14 ноябрь 2020 11:26
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Самаркандец украл телефон у сотрудника АО «Ўзбекистон темир йўллари»

Кража мобильного телефона была обнаружена 29 октября этого года на международном вокзале Самарканда. К сотрудникам отдела обеспечения общественной безопасности на транспорте Управления внутренних дел области обратился житель Кошрабатского района, работник предприятия. Железнодорожниксообщил о пропаже мобильного телефона RedMi 6.

 

Самаркандец украл телефон у сотрудника АО «Ўзбекистон темир йўллари»

 

 

Вскоре оперативники задержали подозреваемого в краже, им оказался пассажир Д.С., прибывший в поезде «Ургенч - Ташкент». Телефон был найден в кармане задержанного при личном обыске . Телефон был изъят в качестве вещественного доказательства в присутствии понятых.


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