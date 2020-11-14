Самаркандец украл телефон у сотрудника АО «Ўзбекистон темир йўллари»

Кража мобильного телефона была обнаружена 29 октября этого года на международном вокзале Самарканда. К сотрудникам отдела обеспечения общественной безопасности на транспорте Управления внутренних дел области обратился житель Кошрабатского района, работник предприятия. Железнодорожниксообщил о пропаже мобильного телефона RedMi 6.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого в краже, им оказался пассажир Д.С., прибывший в поезде «Ургенч - Ташкент». Телефон был найден в кармане задержанного при личном обыске . Телефон был изъят в качестве вещественного доказательства в присутствии понятых.