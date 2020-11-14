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  • 14 ноябрь 2020 10:46
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Сколько в Самарканде бедных семей?

В Самаркандской области составлен список 47 700 семей, которые считаются бедными. Это 215 тысяч 313 человек.

 

Сколько в Самарканде бедных семей?

 

 

Об этом на брифинге, посвященном вопросам сокращения бедности, сообщил первый заместитель хокима области Д. Ураков.

К категории экономически несостоятельных отнесены семьи, потерявшие кормильца, инвалиды, безработные, не имеющие стабильного дохода, многодетные семьи.

 

В «Железную тетрадь» также внесены и те, чьи родственники уехали на заработки за границу, но не оказывают материальной поддержки близким.


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