Сколько в Самарканде бедных семей?

В Самаркандской области составлен список 47 700 семей, которые считаются бедными. Это 215 тысяч 313 человек.

Об этом на брифинге, посвященном вопросам сокращения бедности, сообщил первый заместитель хокима области Д. Ураков.

К категории экономически несостоятельных отнесены семьи, потерявшие кормильца, инвалиды, безработные, не имеющие стабильного дохода, многодетные семьи.

В «Железную тетрадь» также внесены и те, чьи родственники уехали на заработки за границу, но не оказывают материальной поддержки близким.