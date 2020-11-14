Сходу граждан «Конигиль» присвоен статус туристической деревни

UzReport.
Туристическая деревня «Конигиль» - это удивительное место, где созданы все условия для того, чтобы туристы могли отдохнуть, полюбоваться народными промыслами, познакомиться с традициями и национальной кухней. Уникальный туристский объект расположен в Самаркандском районе Самаркандской области.
Сельские жители славятся ремесленничеством, сельским хозяйством, животноводством и, конечно, своим гостеприимством. На территории комплекса созданы все необходимые условия для приема и обслуживания гостей. Гостевые дома, зоны отдыха, пешие дорожки, точки общественного питания. Здесь путешественники могут отдохнуть, насладиться природой, прогуляться вдоль канала Сиаб и попробовать блюда национальной кухни.
На территории комплекса действует пекарня, где для гостей проводятся мастер — классы по приготовлению самаркандского хлеба. Также здесь осуществляют свою деятельность анимационные центры, отражающие местные традиции. А для любителей наслаждаться пейзажем с высоты действует специальный павильон.