Сходу граждан «Конигиль» присвоен статус туристической деревни

Органу самоуправления граждан «Конигиль» вручен сертификат, удостоверяющий его статус «туристической деревни». Сертификат председателю схода граждан вручил заместитель Премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов. Об этом сообщает

Туристическая деревня «Конигиль» - это удивительное место, где созданы все условия для того, чтобы туристы могли отдохнуть, полюбоваться народными промыслами, познакомиться с традициями и национальной кухней. Уникальный туристский объект расположен в Самаркандском районе Самаркандской области.

Сельские жители славятся ремесленничеством, сельским хозяйством, животноводством и, конечно, своим гостеприимством. На территории комплекса созданы все необходимые условия для приема и обслуживания гостей. Гостевые дома, зоны отдыха, пешие дорожки, точки общественного питания. Здесь путешественники могут отдохнуть, насладиться природой, прогуляться вдоль канала Сиаб и попробовать блюда национальной кухни.

Помимо производства самаркандской бумаги, в знаменитом ремесленном центре «Конигил мерос» налажена работа гончаров, плотников, производство растительного масла на основе древних традиций. Стоит отметить, что у каждого посетителя «Конигиль» есть возможность попробовать плов, приготовленный на масле, произведенным в данном месте.

На территории комплекса действует пекарня, где для гостей проводятся мастер — классы по приготовлению самаркандского хлеба. Также здесь осуществляют свою деятельность анимационные центры, отражающие местные традиции. А для любителей наслаждаться пейзажем с высоты действует специальный павильон.