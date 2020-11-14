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  • 14 ноябрь 2020 9:37
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Сходу граждан «Конигиль» присвоен статус туристической деревни

Сходу граждан «Конигиль» присвоен статус туристической деревни

Органу самоуправления граждан «Конигиль» вручен сертификат, удостоверяющий его статус «туристической деревни». Сертификат председателю схода граждан вручил заместитель Премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов. Об этом сообщает UzReport.

 

Туристическая деревня «Конигиль» - это удивительное место, где созданы все условия для того, чтобы туристы могли отдохнуть, полюбоваться народными промыслами, познакомиться с традициями и национальной кухней. Уникальный туристский объект расположен в Самаркандском районе Самаркандской области.

 

Сельские жители славятся ремесленничеством, сельским хозяйством, животноводством и, конечно, своим гостеприимством. На территории комплекса созданы все необходимые условия для приема и обслуживания гостей. Гостевые дома, зоны отдыха, пешие дорожки, точки общественного питания. Здесь путешественники могут отдохнуть, насладиться природой, прогуляться вдоль канала Сиаб и попробовать блюда национальной кухни.

 

Сходу граждан «Конигиль» присвоен статус туристической деревни

Помимо производства самаркандской бумаги, в знаменитом ремесленном центре «Конигил мерос» налажена работа гончаров, плотников, производство растительного масла на основе древних традиций. Стоит отметить, что у каждого посетителя «Конигиль» есть возможность попробовать плов, приготовленный на масле, произведенным в данном месте.

 

На территории комплекса действует пекарня, где для гостей проводятся мастер — классы по приготовлению самаркандского хлеба. Также здесь осуществляют свою деятельность анимационные центры, отражающие местные традиции. А для любителей наслаждаться пейзажем с высоты действует специальный павильон.


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