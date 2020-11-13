На вещевом рынке в Самаркандской области произошел пожар

Сообщается, что общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.

На принадлежащем ООО «Акдарьинский торговый комплекс» вещевом рынке, расположенный в Акдарьинском районе Самаркандской области, произошел пожар. Об этом сообщает Repost.

Сообщается, что пожар произошел 12 ноября около 18:25 часов. В тушении пожара участвовали четыре пожарно-спасательные части с пятью пожарными автомобилями.

В течение 6 минут после получения сообщения о пожаре на место происшествия прибыла пожарно-спасательная часть МЧС Акдарьинского района. На тушение пожара магазинов с одеждой и другими товарами ушло около 1 часа 10 минут, - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

Видео очевидцев пожара опубликовано на нашем телеграмм-канале.Смотреть.