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  • 13 ноябрь 2020 16:11
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На вещевом рынке в Самаркандской области произошел пожар

На вещевом рынке в Самаркандской области произошел пожар

Сообщается, что общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.

 

На принадлежащем ООО «Акдарьинский торговый комплекс» вещевом рынке, расположенный в Акдарьинском районе Самаркандской области, произошел пожар. Об этом сообщает Repost.

 

Сообщается, что пожар произошел 12 ноября около 18:25 часов. В тушении пожара участвовали четыре пожарно-спасательные части с пятью пожарными автомобилями.

 

В течение 6 минут после получения сообщения о пожаре на место происшествия прибыла пожарно-спасательная часть МЧС Акдарьинского района. На тушение пожара магазинов с одеждой и другими товарами ушло около 1 часа 10 минут, - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

 

Видео очевидцев пожара опубликовано на нашем телеграмм-канале.Смотреть.


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