В настоящее время порядок выделения земельных участков в стране основывается Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 сентября 2020 года «Об утверждении административных регламентов оказания отдельных государственных услуг в области кадастра». В целях дальнейшего совершенствования системы государственных услуг в данной отрасли постановлением утверждено 5 административных регламентов:

Порядок предоставления земельных участков в право постоянного пользования для несельскохозяйственных нужд для хозяйственной и градостроительной деятельности;

Порядок отвода земель под индивидуальное жилищное строительство;

Порядок предоставления земли фермерским хозяйствам;

Порядок предоставления земельных участков под строительство объектов легкой инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения;

Порядок предоставления гражданам земли для ведения сельского хозяйства;

О законодательных основах и противодействии коррупции в системе предоставления земельного участка говорилось на пресс-конференции в областном доме печати Самаркандской области. Отмечалось, что общая земельная площадь области составляет 1 млн га. 677 тыс. 301 га. По состоянию на 10 месяцев текущего года в области насчитывается свыше 845 тысяч объектов недвижимости, из которых 804 372 - жилые и 42 014 – нежилые. Большая часть объектов (61%) имеют кадастровые документы. Около трехсот тысяч поставлено на кадастровый государственный учет, (39%), а это 328 656 не имеют кадастровых документов.

По словам исполняющего обязанности начальника областного управления земельных ресурсов и государственного кадастра Фозила Худойкулова, в регионе зафиксировано более восьми тысяч случаев незаконных построек со стороны предпринимателей. Также подчеркивалось, что работа по противодействию коррупции в кадастровой службе региона ведется по 7 основным принципам.

На сегодняшний день общее количество земельных участков, согласованных в ходе обсуждения под строительство домов на аукционе в области составляет 701. Из них- 286 объектов выставлены на аукцион, через торговую площадку «E-IJRO AUCTION» продано 213 земельного участка. В ходе пресс-конференция также была заслушана информация руководителей Самаркандского областного филиала института «Уздаверлойиха» и ГУП «Самарканд аэрогеодезия».

Зарина Хакбердиева