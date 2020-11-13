» » » Житель Самарканда попросил прощения за вождение автомобиля в нетрезвом виде
﻿
  • 13 ноябрь 2020 14:15
  • 56

Житель Самарканда попросил прощения за вождение автомобиля в нетрезвом виде

Житель Самарканда попросил прощения за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Ему был выписан штраф, а машину забрали на штрафстоянку. 

 

Житель Самарканда попросил прощения за вождение автомобиля в нетрезвом виде

 

 

В Самарканде 9 ноября инспектор ДПС остановил автомобиль Lada и обнаружил, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Об этом говорится в репортаже ГУБДД.В ходе репортажа мужчина попросил прощения за то, что употреблял алкоголь.

 

Я был на свадьбе и выпил 200-300 грамм коньяка. Появился запах. Такого больше не повторится. Обещаю, что теперь не буду водить в пьяном состоянии, – сказал мужчина.

 

Однако после проверки в его крови обнаружили 0,417 мг спиртного. В отношении водителя составлен административный протокол, машина была отправлена на штрафстоянку.

 

Сообщается, что в этот день было зарегистрировано несколько случаев вождения в нетрезвом состоянии и неподчинения сотрудникам ДПС.

 

Источник


Похожие статьи:
﻿
Водитель Captiva задержан в Самарканде за попытку заплатить 2 000 000 сумов инспектору ППС

Водитель Captiva задержан в Самарканде за попытку заплатить 2 000 000 сумов инспектору ППС

Новости Самарканда
﻿
«Шумахер самаркандских дорог». Комментарии госорганов (Видео)

«Шумахер самаркандских дорог». Комментарии госорганов (Видео)

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде задержан водитель автомобиля «Captiva» за самовольную тонировку

В Самарканде задержан водитель автомобиля «Captiva» за самовольную тонировку

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде напали на инспекторов УБДД при выполнении ими своих обязанностей (видео)

В Самарканде напали на инспекторов УБДД при выполнении ими своих обязанностей (видео)

Новости Самарканда
﻿
Житель Самарканда сгорел из-за курения в нетрезвом состоянии

Житель Самарканда сгорел из-за курения в нетрезвом состоянии

Новости Самарканда / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика