Житель Самарканда попросил прощения за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Ему был выписан штраф, а машину забрали на штрафстоянку.

В Самарканде 9 ноября инспектор ДПС остановил автомобиль Lada и обнаружил, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Об этом говорится в репортаже ГУБДД.В ходе репортажа мужчина попросил прощения за то, что употреблял алкоголь.

Я был на свадьбе и выпил 200-300 грамм коньяка. Появился запах. Такого больше не повторится. Обещаю, что теперь не буду водить в пьяном состоянии, – сказал мужчина.

Однако после проверки в его крови обнаружили 0,417 мг спиртного. В отношении водителя составлен административный протокол, машина была отправлена на штрафстоянку.

Сообщается, что в этот день было зарегистрировано несколько случаев вождения в нетрезвом состоянии и неподчинения сотрудникам ДПС.

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