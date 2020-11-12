» » » Почему адвокат самаркандца, которого обвиняют в избиении и пытки жены, во время суда не хотела участия журналистов?
﻿
  • 13 ноябрь 2020 12:41
  • 413

Почему адвокат самаркандца, которого обвиняют в избиении и пытки жены, во время суда не хотела участия журналистов?

Как мы ранее сообщали, в Самаркандском городском суде по уголовным делам прошло первое слушание по делу Ш.К.,мужчины, который неоднократно избивал жену и заставлял есть подгузник .

 

Почему адвокат самаркандца, которого обвиняют в избиении и пытки жены, во время суда не хотела участия журналистов?

 

 

36 летний подсудимый Ш.К. обвиняется по трем статьям- 103 (доведение до самоубийства), 105 (умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести) и 110 (пытки) Уголовного кодекса Узбекистана. Резонансное дело было рассмотрено под председательством судьи суда по уголовным делам г.Самарканда З. Ахмедовой.

 

Несмотря на то, что днем ранее было оповещено о том, что судебный процесс будет открытым, адвокат подсудимого категорически возражала против разрешения на съемку камерами и освещения происходящего в суде. С целью обеспечения открытости судебного разбирательства судья разрешила представителям СМИ участвовать, но с условием ведения письменных заметок и стенограммы.

 

По словам адвоката женщины, ставшей жертвой мужа-тирана и домашнего насилия, защитник подсудимого вправе высказать свое мнение о несогласии освещения судебного заседания. В конечном итоге окончательное решение всегда остается за судьей.

 

В настоящее время, какое наказание ждет самаркандца за избиение и пытки жены, неизвестно. Второе слушание дела назначено на следующую неделю.

 

Зарина Хакбердиева


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде состоялся открытый суд по делу мужчины, который заставлял жену есть памперсы.

В Самарканде состоялся открытый суд по делу мужчины, который заставлял жену есть памперсы.

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Дело мужчины, заставлявшего свою жену есть памперсы, будет рассмотрено на открытом заседании суда

Дело мужчины, заставлявшего свою жену есть памперсы, будет рассмотрено на открытом заседании суда

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде мужчина решил сжечь жену за ее красоту

В Самарканде мужчина решил сжечь жену за ее красоту

Новости Самарканда
﻿
Нарушение приговора суда приводит к худшему приговору

Нарушение приговора суда приводит к худшему приговору

Общество / Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
В Самарканде прошел суд по делу о торговле людьми

В Самарканде прошел суд по делу о торговле людьми

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика