Почему адвокат самаркандца, которого обвиняют в избиении и пытки жены, во время суда не хотела участия журналистов?

Как мы ранее сообщали, в Самаркандском городском суде по уголовным делам прошло первое слушание по делу Ш.К.,мужчины, который неоднократно избивал жену и заставлял есть подгузник .

36 летний подсудимый Ш.К. обвиняется по трем статьям- 103 (доведение до самоубийства), 105 (умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести) и 110 (пытки) Уголовного кодекса Узбекистана. Резонансное дело было рассмотрено под председательством судьи суда по уголовным делам г.Самарканда З. Ахмедовой.

Несмотря на то, что днем ранее было оповещено о том, что судебный процесс будет открытым, адвокат подсудимого категорически возражала против разрешения на съемку камерами и освещения происходящего в суде. С целью обеспечения открытости судебного разбирательства судья разрешила представителям СМИ участвовать, но с условием ведения письменных заметок и стенограммы.

По словам адвоката женщины, ставшей жертвой мужа-тирана и домашнего насилия, защитник подсудимого вправе высказать свое мнение о несогласии освещения судебного заседания. В конечном итоге окончательное решение всегда остается за судьей.

В настоящее время, какое наказание ждет самаркандца за избиение и пытки жены, неизвестно. Второе слушание дела назначено на следующую неделю.

Зарина Хакбердиева