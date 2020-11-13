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  • 13 ноябрь 2020 11:22
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В САМАРКАНДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ IT –АКАДЕМИЮ

В конце апреля было принято постановление "О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства", которое охватывает такие задачи, как развитие электронного правительства, цифровизация отраслей экономики и сельского хозяйства, организация и управление IT-парками. Таким образом,  12 ноября текущего года в город Самарканд приехала делегация из Японии.

 

В САМАРКАНДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ IT –АКАДЕМИЮ

 

Участниками делегации являются представители японских IT – компаний  таких как: Beeanz Inc и Gakkou plus. В тот же день в Самаркандском областном хокимияте состоялась встреча с заместителями хокима по вопросам Инвестиций и внешней торговли – Ходжаевым О.Э. и Раджабовым Э. В ходе встречи велись беседы по поводу сотрудничества и установления связей в сфере IT – образования, а именно открытия в Самарканде IT академии, где ученики могут не только научится программированию, но и выучить языки.

 

Напомним, в 2019 году в Узбекистане был дан старт проекту «Один миллион узбекских программистов», который предполагает подготовку 1 млн программистов. К 2023 году республика планирует в два раза увеличить долю цифровой экономики в ВВП, сообщила пресс-служба управления Инвестиций и внешней торговли Самаркандской области.


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