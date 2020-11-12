В Самарканде появится типография для печати на шрифте Брайля

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых.

С 1962 года в Самаркандской области действует специализированная библиотека для людей, с проблемами зрения. В 2014 году для учреждения было построено новое здание, рядом винкомбинатом Ховренко. В настоящее время фонды областной библиотеки и его филиалов насчитывают более 34 000 специализированных изданий.

Это книги на шрифте Брайля, аудиокниги, электронные диски. Активными пользователями библиотеки и ее филиалов по области являются более 11 тысяч человек. Художественные и учебные издания выдаются читателям также в форме флеш-карт и других электронных носителей.

В областной библиотеке также имеются специальные компьютеры, рассчитанные на пользователей с проблемами зрения.

До конца года в областной библиотеке появится своя мини-типография для издания текстов на шрифте Брайля, стоимостью 228 млн. сумов.

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