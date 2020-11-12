В Самарканде состоялся открытый суд по делу мужчины, который заставлял жену есть памперсы.

В Самаркандском городском суде по уголовным делам прошло открытое судебное заседание по делу Шехроза Каримова, супруга Мустахкам Вахобовой, которая стала жертвой домашнего насилия.





Напомним, летом текущего года в соцсетях распространился видеоролик, на котором видно,как подсудимый беспощадно избивает жену в собственном доме.





По словам потерпевшей, долгие годы она терпела насмешки и издевательства со стороны мужа, семейные конфликты доходили даже до того,что муж Мустахкам заставлял ее есть памперсы. Судебный процесс продолжается.

Зарина Хакбердиева