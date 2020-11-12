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  • 12 ноябрь 2020 18:57
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В Самарканде состоялся открытый суд по делу мужчины, который заставлял жену есть памперсы.

В Самаркандском городском суде по уголовным делам прошло открытое судебное заседание по делу Шехроза Каримова, супруга Мустахкам Вахобовой, которая стала жертвой домашнего насилия.
 

Напомним, летом текущего года в соцсетях распространился видеоролик, на котором видно,как подсудимый беспощадно избивает жену в собственном доме.

По словам потерпевшей, долгие годы она терпела насмешки и издевательства со стороны мужа, семейные конфликты доходили даже до того,что муж Мустахкам заставлял ее есть памперсы. Судебный процесс продолжается.
 
Зарина Хакбердиева

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