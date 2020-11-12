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  • 12 ноябрь 2020 11:45
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Международный университет «Шелковый путь» может получить статус базовой организации СНГ

Международный университет «Шелковый путь» может получить статус базовой организации СНГ10 ноября, Совет по туризму Содружества Независимых Государств провел заседание по видеосвязи, в связи с разрушительным влиянием пандемии COVID-19 на мировой туристический рынок. Об этом пишет Nuz.uz.

 

Во встрече приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

 

Члены Совета по туризму СНГ подвели итоги туристического форума СНГ, проведенного в рамках Недели деловых инициатив в Ташкенте в сентябре этого года, и обсудили разрушительное влияние пандемии COVID-19 на мировой туристический рынок.

 

На заседании отмечалось, что восстановление туристической отрасли в СНГ должно стать приоритетом для совета в 2021 году. В связи с этим было принято решение организовать регулярный обмен опытом по преодолению последствий кризиса и восстановлению туризма и туристического рынка, а также создать при совете рабочую группу по реагированию на вызовы в сфере туризма», — отметили в пресс-службе.

 

Совет СНГ одобрил проект плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в сфере туризма на 2021-2030 годы, обсудил развитие трансграничных туристических маршрутов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Это направление обозначено как одно из приоритетных в сфере международного сотрудничества в сфере туризма.

 

На встрече также обсуждались вопросы использования электронных виз в странах СНГ, безвизового въезда и выезда иностранных туристов. Члены совета согласились с предложением Узбекистана предоставить Международному университету туризма «Шелковый путь» статус базовой организации СНГ в сфере туризма и решили подготовить соответствующий документ, который будет рассмотрен на следующем заседании.

 

Следующее заседание Совета по туризму СНГ состоится в Армении в 2021 году.


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