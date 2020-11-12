Международный университет «Шелковый путь» может получить статус базовой организации СНГ

10 ноября, Совет по туризму Содружества Независимых Государств провел заседание по видеосвязи, в связи с разрушительным влиянием пандемии COVID-19 на мировой туристический рынок. Об этом пишет Nuz.uz.

Во встрече приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Члены Совета по туризму СНГ подвели итоги туристического форума СНГ, проведенного в рамках Недели деловых инициатив в Ташкенте в сентябре этого года, и обсудили разрушительное влияние пандемии COVID-19 на мировой туристический рынок.

На заседании отмечалось, что восстановление туристической отрасли в СНГ должно стать приоритетом для совета в 2021 году. В связи с этим было принято решение организовать регулярный обмен опытом по преодолению последствий кризиса и восстановлению туризма и туристического рынка, а также создать при совете рабочую группу по реагированию на вызовы в сфере туризма», — отметили в пресс-службе.

Совет СНГ одобрил проект плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в сфере туризма на 2021-2030 годы, обсудил развитие трансграничных туристических маршрутов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Это направление обозначено как одно из приоритетных в сфере международного сотрудничества в сфере туризма.

На встрече также обсуждались вопросы использования электронных виз в странах СНГ, безвизового въезда и выезда иностранных туристов. Члены совета согласились с предложением Узбекистана предоставить Международному университету туризма «Шелковый путь» статус базовой организации СНГ в сфере туризма и решили подготовить соответствующий документ, который будет рассмотрен на следующем заседании.

Следующее заседание Совета по туризму СНГ состоится в Армении в 2021 году.