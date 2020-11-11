» » » Хокимият Самарканда решил создать монополию на рынке рекламных светодиодных мониторов
﻿
  • 11 ноябрь 2020 18:37
  • 53

Хокимият Самарканда решил создать монополию на рынке рекламных светодиодных мониторов

Хокимият Самарканда решил создать монополию на рынке рекламных светодиодных мониторовАнтимонопольный комитет выступил против решения хокимията Самарканда, которым создается монополия на рынке рекламных светодиодных мониторов города, сообщает Podrobno.uz.

 

Самаркандское территориальное управление Антимонопольного комитета рассмотрело дело о нарушении со стороны хокимията Самарканда статьи 12 (абзацы 3 и 8) закона "О конкуренции".

 

При изучении решения хокимията было выявлено, что 84 светодиодных монитора размером 1х2 планируется установить на Университетском проспекте в Самарканде, 25 мониторов – по улице Регистан, 94 – по улице Беруни и еще 10 – по улице Умид.

 

Установка этих светодиодных мониторов поручена одному хозяйствующему субъекту в форме общества с ограниченной ответственностью.

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров № 104 "О регулировании рынка наружной рекламы" предоставление права на сооружение объектов (конструкций) внешней рекламы на земельных участках, а также зданиях и сооружениях государственной собственности осуществляется на основе открытых электронных аукционов через единую электронную торговую площадку E-IJRO AUKSION.

 

Исходя из этого, Самаркандское территориальное управление Комитета возбудило дело в отношении распоряжения Самаркандского городского хокимията, как противоречащему требованиям статьи 12 закона "О конкуренции".

 

Основная цель возбуждения дела – создание равных условий для всех хозяйствующих субъектов на рынке наружной рекламы.


Похожие статьи:
﻿
Минкультуры обратится в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование по поводу сноса зданий в Самарканде

Минкультуры обратится в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование по поводу сноса зданий в Самарканде

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Официальное заявление по факту сноса по улице Мироншох в Самарканде (Видео)

Официальное заявление по факту сноса по улице Мироншох в Самарканде (Видео)

Новости Самарканда
﻿
За счет установки внешней рекламы Самарканд заработал 870 млн.сумов

За счет установки внешней рекламы Самарканд заработал 870 млн.сумов

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Будут ли внесены изменения в границы города Самарканда?

Будут ли внесены изменения в границы города Самарканда?

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Хокимият Самарканда приглашает всех к озеленению города

Хокимият Самарканда приглашает всех к озеленению города

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика