Дело мужчины, заставлявшего свою жену есть памперсы, будет рассмотрено на открытом заседании суда

Дело мужчины, который заставил свою жену есть памперсы детей, будет рассмотрено на открытом заседании суда. Об этом сообщает Repost со ссылкой на сообщениеВерховного Суда.

«Рассматривается уголовное дело против Ш. Каримова, который в течение года супружеской жизни постоянно избивал жену, оскорблял её и заставлял есть памперсы» - говорится в сообщении.

Открытое судебное разбирательство в отношении 35-летнего Ш.Каримова начнется завтра, 12 ноября, в Самаркандском городском суде по уголовным делам.

Ш.Каримов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями 103 (доведение до самоубийства), 105 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) и 110 (пытка) УК РУз.

Напомним, 22 августа в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина избивает свою жену. Вечером 23 августа, сотрудники правоохранительных органов прибыли в Ташкент, арестовали мужчину и на следующий день доставили его обратно в Самарканд.

Данный случай был взят на контроль Комитетом Сената по делам женщин и гендерному равенству.

Отмечается, что после инцидента пострадавшую с детьми поместили в специальный центр для женщин, ставших жертвами насилия. Также хоким Самаркандской области принял решение о выдаче квартиры пострадавшей.