Сколько в Самарканде абонентов мобильной связи?

Самаркандская область занимает третье место в Узбекистане по количеству абонентов мобильной связи.

В нашем регионе услугами такой связи пользуются 2,3 млн. человек. По этому показателю лидирует город Ташкент (4,8 млн). На втором месте Ферганская область, где количество абонентов сотовой связи составляет 2,8 млн. пользователей.

Всего по республике количество абонентов мобильной связи на 1 октября составило 24 млн. 824,3 тысяч человек. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные обнародовал Государственный комитет статистики.