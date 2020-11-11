» » » В Нарпайском районе установлена личность гражданина, хранившего опиум в газовой плите
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  • 11 ноябрь 2020 14:22
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В Нарпайском районе установлена личность гражданина, хранившего опиум в газовой плите

Сотрудниками ОВД Нарпайского района совместно с сотрудниками районного отдела СГБ был проведен осмотр жилого дома жителя махалли «О.Абдирахимов» города Акташ Нарпайского района.

 

В Нарпайском районе установлена личность гражданина, хранившего опиум в газовой плите

 

 

Согласно поступившей оперативной информации, в ходе осмотра было установлено, что гражданин хранил опиумный мак в ящике шкафа в гостиной своего дома, а также в столовой внутри газовой плиты было обнаружено наркотическое вещество «опий», упакованное в полиэтиленовый пакет. После чего обнаруженные вещества были изъяты и задокументированы в качестве вещественных доказательств.

 

По данному факту Следственным отделом при районном ОВД возбуждено уголовное дело по статье 25, части 5 статьи 273 Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие, сообщили в пресс-службе УВД Самаркандской области.

 


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