» » » Количество рейсов скоростного поезда «Афросиаб» увеличилось еще на один
﻿
  • 11 ноябрь 2020 13:49
  • 166

Количество рейсов скоростного поезда «Афросиаб» увеличилось еще на один

С 13 ноября скоростной поезд «Афросиаб» будет делать остановку в Джизаке

 

 

В целях обеспечения спроса пассажиров на современные поезда "Afrosiyob” АО "Узбекистон темир йуллари” вводит дополнительные рейсы на поезд №764/763, сообщением Ташкент – Самарканд – Ташкент. 

 

В настоящее время он курсирует 2 раза в неделю, в субботу и воскресенье. По сообщению ведомства, начиная с 13 ноября 2020 года рейсы увеличатся до 3 раз в неделю-пятница, суббота и воскресенье. Кроме того, начиная с 13 ноября данный поезд будет делать остановку на вокзале "Джизак”.

 

Пассажиры также могут приобрести билеты в электронном виде. Ограничений на покупку билетов на рейсы нет.


Похожие статьи:
﻿
«Узбекистон темир йуллари» вводит дополнительный рейс поезда Afrosiyob

«Узбекистон темир йуллари» вводит дополнительный рейс поезда Afrosiyob

Новости Самарканда
﻿
В Узбекистане запустят дополнительные рейсы поездов

В Узбекистане запустят дополнительные рейсы поездов "Афросиаб"

Новости Самарканда
﻿
Вводятся дополнительные ж/д рейсы поезда Afrosiyob в Самарканд

Вводятся дополнительные ж/д рейсы поезда Afrosiyob в Самарканд

Новости Самарканда
﻿
Afrosiyob на несколько дней в августе заменят «Регистаном»

Afrosiyob на несколько дней в августе заменят «Регистаном»

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Запущен дополнительный рейс высокоскоростного поезда в Самарканд

Запущен дополнительный рейс высокоскоростного поезда в Самарканд

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика