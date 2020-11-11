Количество рейсов скоростного поезда «Афросиаб» увеличилось еще на один

С 13 ноября скоростной поезд «Афросиаб» будет делать остановку в Джизаке

В целях обеспечения спроса пассажиров на современные поезда "Afrosiyob” АО "Узбекистон темир йуллари” вводит дополнительные рейсы на поезд №764/763, сообщением Ташкент – Самарканд – Ташкент.

В настоящее время он курсирует 2 раза в неделю, в субботу и воскресенье. По сообщению ведомства, начиная с 13 ноября 2020 года рейсы увеличатся до 3 раз в неделю-пятница, суббота и воскресенье. Кроме того, начиная с 13 ноября данный поезд будет делать остановку на вокзале "Джизак”.

Пассажиры также могут приобрести билеты в электронном виде. Ограничений на покупку билетов на рейсы нет.