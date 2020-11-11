Самаркандский государственный медицинский институт и немецкие ученые будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом

C 7 по 9 ноября 2020 года в городе Самарканде с рабочим визитом находилась делегация германского федерального научно-исследовательского Института Роберта Коха (ФРГ), специализирующегося на контроле и профилактике, а также изучении заболеваний.

Данный институт является ведущим научно-исследовательским и справочным центром Министерства здравоохранения Германии в области биомедицинских наук, в том числе инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также основным агентством по анализу данных касательно здоровья населения.

В состав делегации во главе с профессором Геральдом Рипбергером вошли ведущие немецкие эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты в области инфекционных заболеваний, внутренних болезней и лабораторной диагностики.

По данным пресс-службы самаркандского вуза,основной миссией делегации явилась оценка проводимых в регионе противокоронавирусных мероприятий и методическая помощь в организации оказания квалифицированной медицинской помощи при лечении и реабилитации больных с коронавирусной инфекцией. В течение трех дней германские специалисты посещали Самаркандский региональный распределительный и лечебный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией, где совместно с сотрудниками Самаркандского государственного медицинского института проводили анализ проводимых лечебных мероприятий и консультации тяжело больных пациентов.

В рамках визита немецкой делегации на базе мединститута Самарканда для сотрудников различных звеньев системы здравоохранения области была организована онлайн видео-конференция «Лечение и реабилитация больных с COVID-19: опыт Института Роберта Коха (ФРГ)» в целях оказания методической помощи медицинским работникам, специализирующимся на лечении и реабилитации больных коронавирусной инфекцией. На конференции были обсуждены вопросы эффективности различных методов и форм лечения, а также предотвращение возможных осложнений при данной вирусной инфекции.

Кроме того, состоялась встреча германской делегации с ректором Самаркандского государственного медицинского института профессором Ж.А. Ризаевым. Были обсуждены и согласованы возможные направления двухстороннего сотрудничества, в том числе совместные научные проекты, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава института на базе клиник германского института, а также проведение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований в практической и теоретической медицине, в том числе в сфере профилактики и лечения COVID-19.

Сторонами было особо подчеркнуто, что сотрудничество между двумя институтами внесет свой весомый вклад в дальнейшее укрепление традиционных дружественных отношений между нашими странами.