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  • 11 ноябрь 2020 10:30
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В Самарканде из дома украли 8800 долларов. Преступники задержаны

С заявлением о пропаже денег в отделение органов внутренних дел Самарканда обратился житель массива Согдиана. Он рассказал, что 5 ноября 2020 года неизвестные тайно проникли в его дом и украли из шкафа 8 800 долларов.

 

В Самарканде из дома украли 8800 долларов. Преступники задержаны

 

По данным УВД области, кражу совершили трое узбекистанцев. Двое из них проживают в Пастдаргомском районе, третий-по улице Багдад в городе Самарканде. В ходе обыска в качестве вещественного доказательства у них изъято 8600 долларов.

 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 169 (кража) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


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