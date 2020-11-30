Служба государственной безопасности (СГБ) пресекла деятельность нескольких преступных группировок, занимавшихся продажей наркотиков, сообщает Podrobno.uz.

В частности, при реализации около 1 кг опия за 18 тысяч долларов в своей автомашине "Спарк" был задержан житель Самаркандского района С. Махамматов вместе со своим сообщником И. Пардаевым. В результате продолжения оперативного мероприятия также были задержаны другие члены группы Ш.Хасанов и М.Осаров, занимавшиеся поиском клиентов.

Аналогичный случай выявлен и в Иштиханском районе. Так, в ходе остановки и проверки жителя Ургутского района Р. Амонова, передвигавшегося в своем автомобиле "Жигули", при нем было обнаружено почти 200 грамм опия.

В настоящее время по выявленным фактам возбуждены уголовные дела и ведутся следственные действия.