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  • 11 ноябрь 2020 9:54
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СГБ пресекла деятельность нескольких преступных группировок, занимавшихся продажей наркотиков

СГБ пресекла деятельность нескольких преступных группировок, занимавшихся продажей наркотиков Служба государственной безопасности (СГБ) пресекла деятельность нескольких преступных группировок, занимавшихся продажей наркотиков, сообщает Podrobno.uz.

 

В частности, при реализации около 1 кг опия за 18 тысяч долларов в своей автомашине "Спарк" был задержан житель Самаркандского района С. Махамматов вместе со своим сообщником И. Пардаевым. В результате продолжения оперативного мероприятия также были задержаны другие члены группы Ш.Хасанов и М.Осаров, занимавшиеся поиском клиентов.

 

Аналогичный случай выявлен и в Иштиханском районе. Так, в ходе остановки и проверки жителя Ургутского района Р. Амонова, передвигавшегося в своем автомобиле "Жигули", при нем было обнаружено почти 200 грамм опия.

 

В настоящее время по выявленным фактам возбуждены уголовные дела и ведутся следственные действия.


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