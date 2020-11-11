Объявлен открытый конкурс на ряд вакансий в Самаркандской области

Самаркандское областное отделение Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан совместно с областным Главным управлением занятости и Кошрабатским районным хокимиятом объявляет открытые самостоятельные конкурсы на следующие вакансии:

советник по повышению эффективности духовно-просветительской работы Кошрабатского района, обеспечению соблюдения законодательства о государственном языке;

заместитель начальника Государственной инспекции труда Главного управления занятости Самаркандской области - Главный государственный технический инспектор по охране труда;

Государственный правовой инспектор труда Самаркандского районного Центра содействия занятости.

Кандидаты, намеревающиеся участвовать в конкурсе, должны зарегистрироваться через единый открытый портал вакансий государственных служащих Агентства по развитию государственной службы, подать необходимые документы на вакансии в Самаркандской области в электронном виде.

Заявки принимаются с 10 по 24 ноября 2020 г.

Телефоны для справок:

Главное управление занятости Самаркандской области: 98-573-08-10

Хокимият Кошрабатского района: 66-646-12-91