Объявлен открытый конкурс на ряд вакансий в Самаркандской области

Самаркандское областное отделение Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан совместно с областным Главным управлением занятости и Кошрабатским районным хокимиятом объявляет открытые самостоятельные конкурсы наследующие вакансии:
- советник по повышению эффективности духовно-просветительской работы Кошрабатского района, обеспечению соблюдения законодательства о государственном языке;
- заместитель начальника Государственной инспекции труда Главного управления занятости Самаркандской области - Главный государственный технический инспектор по охране труда;
- Государственный правовой инспектор труда Самаркандского районного Центра содействия занятости.
Кандидаты, намеревающиеся участвовать в конкурсе, должны зарегистрироваться через единый открытый портал вакансий государственных служащих Агентства по развитию государственной службы, подать необходимые документы на вакансии в Самаркандской области в электронном виде.
Заявки принимаются с 10 по 24 ноября 2020 г.
Телефоны для справок:
Главное управление занятости Самаркандской области: 98-573-08-10
Хокимият Кошрабатского района: 66-646-12-91