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  • 11 ноябрь 2020 9:14
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Объявлен открытый конкурс на ряд вакансий в Самаркандской области

Объявлен открытый конкурс на ряд вакансий в Самаркандской области

 

Самаркандское областное отделение Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан совместно с областным Главным управлением занятости и Кошрабатским районным хокимиятом объявляет открытые самостоятельные конкурсы наследующие вакансии:

 

 

  • советник по повышению эффективности духовно-просветительской работы Кошрабатского района, обеспечению соблюдения законодательства о государственном языке;
  • заместитель начальника Государственной инспекции труда Главного управления занятости Самаркандской области - Главный государственный технический инспектор по охране труда;
  • Государственный правовой инспектор труда Самаркандского районного Центра содействия занятости.

 

Кандидаты, намеревающиеся участвовать в конкурсе, должны зарегистрироваться через единый открытый портал вакансий государственных служащих Агентства по развитию государственной службы, подать необходимые документы на вакансии в Самаркандской области в электронном виде.

 

Заявки принимаются с 10 по 24 ноября 2020 г.

Телефоны для справок:

Главное управление занятости Самаркандской области: 98-573-08-10

Хокимият Кошрабатского района: 66-646-12-91

 


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