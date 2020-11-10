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  • 10 ноябрь 2020 17:33
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Ректор Самаркандского института ветеринарной медицины удостоен звания Почетного профессора Витебской академии

Витебская государственная ветеринарная  академия Республики Беларусь является одним из партнеров вузов Узбекистана. 
 

Ректор Самаркандского института ветеринарной медицины удостоен звания Почетного профессора Витебской академии

 

В эти дни данное учебное заведение празднует 95-летие со дня своего основания. И представители Самаркандского института ветеринарной медицины в данное время пребывают  в Республике Беларусь для участия в праздничных мероприятиях.

По данным пресс-службы самаркандского вуза, во время мероприятия ректору Самаркандского института ветеринарной медицины  Х. Юнусову было присвоено звание Почетного профессора  Витебской государственной ветеринарной академии.

Следует отметить, в академии открыт факультет, где обучаются более 30 узбекских студентов. По окончании обучения студенты получат дипломы обеих стран.

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