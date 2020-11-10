Ректор Самаркандского института ветеринарной медицины удостоен звания Почетного профессора Витебской академии

Витебская государственная ветеринарная академия Республики Беларусь является одним из партнеров вузов Узбекистана.

В эти дни данное учебное заведение празднует 95-летие со дня своего основания. И представители Самаркандского института ветеринарной медицины в данное время пребывают в Республике Беларусь для участия в праздничных мероприятиях.





По данным пресс-службы самаркандского вуза, во время мероприятия ректору Самаркандского института ветеринарной медицины Х. Юнусову было присвоено звание Почетного профессора Витебской государственной ветеринарной академии.





Следует отметить, в академии открыт факультет, где обучаются более 30 узбекских студентов. По окончании обучения студенты получат дипломы обеих стран.