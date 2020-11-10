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  • 10 ноябрь 2020 15:19
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В Самарканде начались массовые приемы граждан

10-13 ноября в Самаркандской области запланированы выездные приемы должностных лиц Администрации Президента, министерств и ведомств Республики Узбекистан.

 

В Самарканде начались массовые приемы граждан

 

В настоящее время прием граждан проходит в Самаркандском районе. Со своими жалобами и предложениями к соответствующим госструктурам обращаются жители Самаркандского и Нурабадского районов, а также города Самарканда.


На приеме присутствуют Генеральная прокуратура Республики Узбекистан, Верховный суд, руководители министерств и ведомств, хоким Самаркандской области и руководители секторов.


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