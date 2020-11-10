В Самаркандской области госслужащие вместе с хокимом на 10 дней откажутся от автомобиля

Хоким Самаркандской области положил старт акции «10 дней без автомобиля», которая начнется с 11 ноября.

С период с 11 по 21 ноября хокимам районов и городов региона, сотрудникам, должностным лицам, руководителям госструктур предложено отказаться от своих служебных автомобилей и ходить на работу и обратно домой исключительно пешком. Такое решение было принято главой Самаркандской области в целях исполнения указа Президента от 30 октября «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».





Цитируя речь главы государства, Э.Турдимов отметил, что руководящие лица должны вести здоровый образ жизни, особенно в период пандемии, заниматься спортом и, показывая народу пример, прививать других людей к этому.

«Я предлагаю всем должностным лицам, которые получают заработную плату из госбюджета, с 11 по 21 ноября ходить на работу и обратно домой пешком. Служебным автомобилем можно пользоваться только во время обеденного перерыва, поскольку на это уйдет определенное время, что в итоге может негативно отразится на государственных делах» - сказал Турдимов.





В течение указанного периода, по словам хокима, служебным авто можно также воспользоваться во время визита в какой-либо район, например, в Акдарьинский. На обратном пути можно будет доехать только до рабочего места, откуда он отправится домой пешком.





Обращаясь к своим подчиненным, Эркинжон Турдимов порекомендовал пользоваться велосипедом и общественным транспортом, чтобы быть ближе к народу и почувствовать его ауру.





«Только прогуливаясь пешком по городу, мы узнаем о его проблемах» - заключил хоким.





Контроль за соблюдение требований акции возложен на представителей СМИ.