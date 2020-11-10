В Самаркандской области госслужащие вместе с хокимом на 10 дней откажутся от автомобиля

Хоким Самаркандской области положил старт акции «10 дней без автомобиля», которая начнется с 11 ноября.
С период с 11 по 21 ноября хокимам районов и городов региона, сотрудникам, должностным лицам, руководителям госструктур предложено отказаться от своих служебных автомобилей и ходить на работу и обратно домой исключительно пешком. Такое решение было принято главой Самаркандской области в целях исполнения указа Президента от 30 октября «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».
Цитируя речь главы государства, Э.Турдимов отметил, что руководящие лица должны вести здоровый образ жизни, особенно в период пандемии, заниматься спортом и, показывая народу пример, прививать других людей к этому.
В течение указанного периода, по словам хокима, служебным авто можно также воспользоваться во время визита в какой-либо район, например, в Акдарьинский. На обратном пути можно будет доехать только до рабочего места, откуда он отправится домой пешком.
Обращаясь к своим подчиненным, Эркинжон Турдимов порекомендовал пользоваться велосипедом и общественным транспортом, чтобы быть ближе к народу и почувствовать его ауру.
Контроль за соблюдение требований акции возложен на представителей СМИ.