Солдаты, военнослужащие, спортсмены, актеры театра, обучающаяся молодежь, школьники. Всего около трех тысяч человек. Это участники военно-патриотического фестиваля «Храбрые защищают Родину!» (Мардлар куриклайди ватанни!).





Местом дислокации нынешнего фестиваля выбрали военный полигон «Сазаган» в Нурабадсдом районе Самаркандской области. Ежегодно проводимое масштабное мероприятие инициировано Центральным военным округом и администрацией Самаркандской области. Также содействие в проведении фестиваля оказали областные управления народного образования, управления культуры, физической культуры и спорта, ОСО «Ватанпарвар» и другие.

Организаторы представили разнообразные образцы стрелкового вооружения и военной техники. У молодых ребят была возможность не только увидеть, но и даже опробовать их. Также была организована выставка для любителей ручной работы и прикладного искусства. На ней экспонировались лучшие работы воспитанников детского областного центра «Баркамол авлод».

На открытых полях военного полигона поочередно прошли состязания по пулевой стрельбе между военнослужащими и охотниками, соревнования по курашу, перетягиванию каната,стрельбы из лука и др. Особое внимание молодых ребят привлекли добровольцы и любители-наездники, которые поборолись в улак-купкари и верховой езде. Кроме того, для посетителей на месте была развернута полевая кухня.

Театрализованное выступление боев Джалолиддина Мангуберди с Чингисханом в сопровождении конной пехоты с участием актеров областного театра музыкальной драмы вселило чувство национальной гордости и патриотизма в сердца наблюдающей со стороны молодежи. За показательной подготовкой гвардейцев страны приемам рукопашного боя последовала демонстрация танкового биатлона. Также незабываемое впечатление у студентов и школьников оставила выставка военной техники и вооружения, одежды, продуктов питания.

Зарина Хакбердиева