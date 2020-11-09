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  • 9 ноябрь 2020 14:27
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Из Навоийской области в Самарканд будет запущено регулярное автобусное сообщение

В целях повышения качества транспортных услуг, оказываемых населению страны, для организации доставки пассажиров к месту назначения на выгодных условиях и по приемлемым ценам, по инициативе Министерства транспорта и администрации Навоийской областисоздан Навоийский региональный филиал ООО «Uzautotrans Service».

 

Из Навоийской области в Самарканд будет запущено регулярное автобусное сообщение

 

8 ноября в Навои доставили 20 современных автобусов Yutong предприятия «Uzautotrans Service».  По данным информационной службы Министерства транспорта Республики Узбекистан, в ближайшее время будет запущено регулярное автобусное сообщение по маршрутам «Навои - Ташкент», «Навои - Карши», «Навои - Ургенч», «Навои - Бухара», «Самарканд - Навои - Хива» и «Самарканд - Навои - Нурата».


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