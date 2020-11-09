Из Навоийской области в Самарканд будет запущено регулярное автобусное сообщение

В целях повышения качества транспортных услуг, оказываемых населению страны, для организации доставки пассажиров к месту назначения на выгодных условиях и по приемлемым ценам, по инициативе Министерства транспорта и администрации Навоийской областисоздан Навоийский региональный филиал ООО «Uzautotrans Service».

8 ноября в Навои доставили 20 современных автобусов Yutong предприятия «Uzautotrans Service». По данным информационной службы Министерства транспорта Республики Узбекистан, в ближайшее время будет запущено регулярное автобусное сообщение по маршрутам «Навои - Ташкент», «Навои - Карши», «Навои - Ургенч», «Навои - Бухара», «Самарканд - Навои - Хива» и «Самарканд - Навои - Нурата».