Сколько школ, ДОУ и больниц будет построено в Самарканде в 2021 году?

Законопроект «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» обсужден с участием должностных лиц Минфина, представителей профильных организаций области, депутатов.

Отмечается, что прогноз доходов бюджета Самаркандской области в 2021 году ожидается на уровне 2,3 трлн сумов. Также проинформировано о социальных объектах, которые будут построены в следующем году.

Согласно документу, в 2021 году в Самаркандской области будут построены 2 новые школы на 858 мест на основе инвестиционной программы на 21,7 миллиарда сумов, а 18 образовательных учреждений будут реконструированы на 92 миллиарда сумов. Также планируется капитальный ремонт 15 школ на сумму около 60 миллиардов сумов.

В следующем году количество новых дошкольных учреждений составит 16 (64,4 миллиарда сумов), а двух новых медицинских учреждений - 38 миллиардов сумов. На ремонт 7 больниц планируется потратить 60 миллиардов долларов.