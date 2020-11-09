В Пастдаргомском районе Самаркандской области открылся Учебный центр цифровых технологий

С целью популяризации компьютерных технологий, программирования, робототехники киберспорта среди молодежи, совершенствования системы подготовки специалистов в этой сфере в нашей стране последовательно создаются учебные центры цифровых технологий.

В связи с этим Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в Самаркандской области были открыты Учебные центры цифровых технологий в городе Каттакурган, а также в Самаркандском, Тайлакском, Ургутском и Акдарьинском районах.

Как сообщает UzDaily, в учебных центрах организованы компьютерные залы для обучения местной молодежи современным цифровым технологиям, основам электронной коммерции, программирования, робототехники. Также организованы залы киберспорта для привлечения молодых людей к киберспорту, проведения соревнований по данной дисциплине.

Шестой по счету Учебный центр цифровых технологий открылся в Пастдаргомском районе и оснащен современным компьютерным оборудованием.

7 ноября 2020 года прошла церемония открытия центра. В нем приняли участие руководители и сотрудники территориального управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций по Самаркандской области, региональных отделов подведомственных предприятий и организаций, хокимията Пастдаргомского района, районные активисты, а также местная молодежь.

В Учебном центре цифровых технологий будет повышать свою компьютерную грамотность местная молодежь в возрасте от 7 до 30 лет, и успешно окончившим курсы будут вручаться сертификаты. В центре созданы все условия для для обучения по направлениям информационно-коммуникационных и цифровых технологий.

Также в данном учебном центре будут повышать свою квалификацию руководители и сотрудники территориальных органов государственного и хозяйственного управления, органов местной исполнительной власти в сфере ИКТ.