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  • 9 ноябрь 2020 11:48
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«Афросиёб Палас» выставили на продажу с новыми условиями

«Афросиёб Палас» выставили на продажу с новыми условиями

Гостиницу «Афросиаб Палас» в Самарканде выставили на продажу на онлайн-аукционе с новыми условиями, сообщает spot.


Условия продажи в сентябре изменились: стартовая цена увеличена с 5,4 млрд до 27,4 млрд сумов, но теперь нет инвестиционных обязательств в $12 млн.


Другие требования остались в силе:

·«Афросиаб Палас» к 1 января 2022 году должен стать 4* отелем с по крайней мере одним президентским номером.

·Реконструкция должна быть согласована с Министерством культуры и ЮНЕСКО. Как и благоустройство близлежащей территории.

·Оплатить все кредиторские задолженности.


Заявки принимаются до 5 декабря. Торги пройдут 7 декабря.


Отель уже пытались продать, и была даже договоренность.


Напомним, осенью 2018 года хокимият Самаркандской области и Государственный комитет по инвестициям договорились с сингапурской Exim Investments Ple LTD о том, что она займется реконструкцией бездействующей ныне гостиницы путем привлечения инвестиций. Уже был готов бизнес-план проекта.


Инвестор был обязан был погасить все кредиторские задолженности, а также взять на себя обязательство инвестировать в течение двух лет $12 млн для создания тут современного гостиничного комплекса.


В пресс-службе агентства сообщали, что инвестор не выполнил своевременно указанные в договоре обязательства, в связи с чем договор купли-продажи был расторгнут.


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