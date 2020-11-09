«Афросиёб Палас» выставили на продажу с новыми условиями





Условия продажи в сентябре изменились: стартовая цена увеличена с 5,4 млрд до 27,4 млрд сумов, но теперь нет инвестиционных обязательств в $12 млн.





Другие требования остались в силе:

·«Афросиаб Палас» к 1 января 2022 году должен стать 4* отелем с по крайней мере одним президентским номером.

·Реконструкция должна быть согласована с Министерством культуры и ЮНЕСКО. Как и благоустройство близлежащей территории.

·Оплатить все кредиторские задолженности.





Заявки принимаются до 5 декабря. Торги пройдут 7 декабря.





Отель уже пытались продать, и была даже договоренность.





Напомним, осенью 2018 года хокимият Самаркандской области и Государственный комитет по инвестициям договорились с сингапурской Exim Investments Ple LTD о том, что она займется реконструкцией бездействующей ныне гостиницы путем привлечения инвестиций. Уже был готов бизнес-план проекта.





Инвестор был обязан был погасить все кредиторские задолженности, а также взять на себя обязательство инвестировать в течение двух лет $12 млн для создания тут современного гостиничного комплекса.





В пресс-службе агентства сообщали, что инвестор не выполнил своевременно указанные в договоре обязательства, в связи с чем договор купли-продажи был расторгнут.