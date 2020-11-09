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  • 9 ноябрь 2020 11:18
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В Самарканде прошел семинар посвященный просвещению общественности о правах людей с ограниченными возможностями

В Самарканде прошел семинар посвященный просвещению общественности о правах людей с ограниченными возможностямиВ Самарканде прошел семинар посвященный Концепции прав лиц с ограниченными возможностями и целям устойчивого развития ООН. Об этом сообщает UzReport.

 

Самарканд - это шестой по счёту регион, где проводился этот семинар.

 

Цель - просвещение общественности о правах лиц с ограниченными возможностями.

 

Участниками стали как сами люди с ограниченными возможностями, так и представители государственных структур и общественных организаций. Члены Ассоциации инвалидов Узбекистана представили вниманию гостей две презентации ООН по содержанию и вопросам "Концепции прав лиц с ограниченными возможностями", а также на тему мероприятий направленных на реализацию национальных идей и задач в сфере до 2030 года.


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