В Самарканде прошел семинар посвященный просвещению общественности о правах людей с ограниченными возможностями

В Самарканде прошел семинар посвященный Концепции прав лиц с ограниченными возможностями и целям устойчивого развития ООН. Об этом сообщает UzReport.

Самарканд - это шестой по счёту регион, где проводился этот семинар.

Цель - просвещение общественности о правах лиц с ограниченными возможностями.

Участниками стали как сами люди с ограниченными возможностями, так и представители государственных структур и общественных организаций. Члены Ассоциации инвалидов Узбекистана представили вниманию гостей две презентации ООН по содержанию и вопросам "Концепции прав лиц с ограниченными возможностями", а также на тему мероприятий направленных на реализацию национальных идей и задач в сфере до 2030 года.