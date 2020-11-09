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  • 9 ноябрь 2020 9:12
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В Самарканде начался второй этап вакцинации

В Самаркандской области в соответствии с планом осуществляются прививки учителей и работников общеобразовательных школ против гриппа и острых респираторных заболеваний.

 

В Самарканде начался второй этап вакцинации

 

На первом этапе вакцинацию прошли 28 тысяч сотрудников системы народного образования.  В настоящее время проходит второй этап прививок, который охватит 27 600 сотрудников. Об этом сообщил заведующий отделом областного управления народного образования Муродилла Якубов.

 

Он также подчеркнул, что во всех школах Самаркандской области, действующих в системе областного управления народного образования, с учетом санитарных норм пандемии, уроки проходят в традиционной форме.


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