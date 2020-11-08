Медицинские работники-настоящие герои!

В Молодежном центре Самарканда прошла торжественная церемония по случаю Дня медицинского работника.С поздравительной речью в адрес тружеников медицины выступил заместитель хокима области Хуршид Очилов. Он зачитал поздравления руководителя области Эркинжона Турдимова настоящим героям этого года - медперсоналу, проявившим во время пандемии пример самоотверженности и со всей любовью и ответственностью подошедшим к своим обязанностям.





По его словам, этот год стал особенным для врачей. Медицинский сектор пережил более сложный период, чем любой другой сектор, говорилось в поздравлении. Пока самаркандцы временно взяли паузу и находились на самоизоляции дома, областное здравоохранение не останавливалось ни на минуту. Медицинские работники буквально сражались и продолжают бороться с коронавирусом. За период пандемии именно благодаря врачам от Covid-19 излечились сотни, тысячи инфицированных. Распределительные центры для зараженных, служба скорой помощи, Call-центры на местах, стационары, поликлиники сработали как единый центр.

В ходе мероприятия говорилось также о произошедших за последний год преобразованиях. В частности, в этом году в областном детском многопрофильном медицинском центре открыты два новых отделения. В медучреждении проходят лечение большое количество детей из г.Самарканда, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Джизакской, Навоийской областей.В общей сложности на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием в 2019 году было выделено свыше 10 миллиардов сумов. В нынешнем году это сумма достигла 25 миллиардов сумов.

Для модернизации службы скорой помощи в регионе за счет средств областного бюджета закуплено 105 машин скорой помощи на базе автомобилей предприятий компании «Узавтосаноат» — Volkswagen Caddy, Isuzu D-Max и Chevrolet Damas. Всего на покупку авто потрачено 13 миллиардов 121 миллион сумов. Как отмечалось, количество карет скорой помощи в этом году увеличилось со 135 до 294. Увеличилось также количество медицинских учреждений. Только в 2020 году в области открылись100 новых частных медучреждений. Таким образом, их число достигло 586.По завершению мероприятия по доброй традиции группе медицинских работников были вручены почетные грамоты и подарки.

Зарина Хакбердиева