Быть ли в Самарканде детскому ботаническому саду?

В последние годы Самарканд регулярно сотрясают вызывающие негативный общественный резонанс скандалы, связанные с вырубкой зеленых насаждений, многие из которых относятся к разряду раритетных. В то же время, никак не реализуется предложение правнука самаркандского поэта Орифа Гулхани, садовода в третьем поколении Мукимжона Арипова о создании в древнем городе детского ботанического сада.

Автор инициативы является представителем третьего поколения известного просветителя и литератора в Доме - музее которого он продолжает сохранять и развивать заложенные предками традиции садоводства. Сегодня в этом уютном дворике практически круглый год растут, цветут, плодоносят и благоухают более 500 видов представителей флоры. Каждый желающий может следить за хроникой торжества жизни и животворящей силы природы на специальной странице в FB, уже давно ставшей авторской энциклопедией растительного мира. Учащиеся школ, вузов черпают отсюда емкую, насыщенную информацию о флоре нашей планеты. А сам Дом – музей, благодаря заложенному здесь растительному разнообразию и изобилию ежегодно посещают в среднем более 1000 человек.



Заслуживают внимания и регулярно проводимые Домом –музеем Орифа Гулхани фестивали, праздники цветов, акции «Превратим Самарканд в цветник 1+10», инициированное движение юных цветоводов «Каждый ученик должен иметь свой цветок». Участникам этих мероприятий преподносятся в дар десятки тысяч разновидностей флоры, выращенных в саду поэта-просветителя. За последние годы самаркандцам безвозмездно передано более 500 тысяч горшковых, садовых растений, луковиц и семян.



- Пропаганду растительного мира, мероприятия по воспитанию у молодежи бережного отношения к окружающей среде и сохранению экологического баланса в таком масштабе считаю недостаточной, - говорит М. Арипов. – Пришло время значительно расширить аудиторию – создать в Самарканде детский ботанический сад. Дом- музей Орифа Гулхани готов внести практический вклад в эту идею и безвозмездно выделить всю имеющуюся коллекцию цветов. А это почти 500 наименований представителей флоры.

Известно, что в классическом понимании ботанический сад — это территория, на которой с научно-исследовательской, просветительной и учебной целью культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых растений из разных частей света. Культивируемые в Доме – музее Орифа Гулхани зеленые насаждения отражают самобытность флоры самых различных уголков нашей планеты.

В целях научно-исследовательского обеспечения проекта он может быть создан на базе ботанического сада Самаркандского государственного университета или Зарафшанского Национального парка. Новый, во многом экзотический островок зеленой природы послужит экологическому воспитанию молодежи, привлечет внимание горожан, туристов, а при правильной организации дела позволит обеспечивать самыми необычными цветами любителей уникальной природы нашей планеты.