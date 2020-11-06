Самаркандский врач подарил надежду пациенту, которому практически отрезало руку бензопилой

Лето текущего года в памяти Шерзода Бейманова из Джизакской области останется еще надолго. О жарких днях будут напоминать не только рабочие будни на строительной площадке в Нижнем Новгороде, но и не зажившие еще после операции порезы. Мужчина чуть было не лишился правой руки. Бензопилой ему практически отрезало руку.
К его счастью, врачебный пункт был расположен рядом с местом происшествия. Российские врачи провели экстренную операцию, но перед ними стоял выбор-либо ампутация конечностей, либо они теряют пациента. Но чудо все-таки совершилось. Несколько часов сложной операции и медикам удалось сохранить и руку,и жизнь больного.
Казалось бы, операция прошла успешно, с забинтованной рукой он вернулся к себе на родину. Уроженец Джизакской области два месяца ходил с гипсом, реабилитация в домашних условиях не помогла. Шерзод продолжал испытывать потерю чувствительности, он не ощущал ни боль, ни холод в поврежденной части тела.
Понаслышке он обратился к самаркандскому хирургу Шерали Норкузиеву. В отделении сосудистой хирургии областного многопрофильного медицинского центра была проведена повторная операция. Для восстановления артериального кровообращения конечности были использованы вены ног самого пациента. В перевязочном кабинете больной жалуется на боль в области прооперированной руки, а это уже радует. Для полного восстановления чувствительности ему понадобятся несколько месяцев интенсивной реабилитации под наблюдением врачей.
Являющееся единственным по всей области ангио хирургическое отделение областной больницы, рассчитано на 25 койко-мест, работают семь врачей, в два раза больше медсестер и санитарок. В год здесь выполняется свыше тысячи операции на сосудах. На днях Шерали Норкузиевым успешно выполнена еще одна операция. Нодира Тухтамишева из Ургутского района была госпитализирована с диагнозом патологической извитости сонной артерии. Продолжительность оперативного вмешательства составляла два часа. Больной выпрямили извитую артерию с помощью расправления извитого участка, удаления избытка артерии и восстановления проходимости и прямолинейного хода.
По словам хирурга, нарушение кровоснабжения головного мозга у больной было выявлено при ангиографии и ультразвуковой допплерографии сонных артерий. Большая часть деформаций не представляет какой-либо угрозы пациентам, в то же время некоторые из них являются причиной ишемического инсульта и хронической церебральной ишемии, утверждает врач.
Шерали Норкузиев работает в отделении сосудистой хирургии около 35 лет. Под его руководством выполнены сотни сложных операций. Он является автором свыше 70 статей, опубликованных в печатных изданиях зарубежных стран.
Зарина Хакбердиева