Самаркандский врач подарил надежду пациенту, которому практически отрезало руку бензопилой

Лето текущего года в памяти Шерзода Бейманова из Джизакской области останется еще надолго. О жарких днях будут напоминать не только рабочие будни на строительной площадке в Нижнем Новгороде, но и не зажившие еще после операции порезы. Мужчина чуть было не лишился правой руки. Бензопилой ему практически отрезало руку.





К его счастью, врачебный пункт был расположен рядом с местом происшествия. Российские врачи провели экстренную операцию, но перед ними стоял выбор-либо ампутация конечностей, либо они теряют пациента. Но чудо все-таки совершилось. Несколько часов сложной операции и медикам удалось сохранить и руку,и жизнь больного.

-Когда на следующий день я очнулся после операции, мне друзья рассказывали, что врачи сначала хотели ампутировать мою руку, ибо я не выживу,-говорит потерпевший. -К счастью, в спорный процесс вмешался молодой хирург, который твердо стоял на своем, что возможно обойтись и без ампутации.

Казалось бы, операция прошла успешно, с забинтованной рукой он вернулся к себе на родину. Уроженец Джизакской области два месяца ходил с гипсом, реабилитация в домашних условиях не помогла. Шерзод продолжал испытывать потерю чувствительности, он не ощущал ни боль, ни холод в поврежденной части тела.

Понаслышке он обратился к самаркандскому хирургу Шерали Норкузиеву. В отделении сосудистой хирургии областного многопрофильного медицинского центра была проведена повторная операция. Для восстановления артериального кровообращения конечности были использованы вены ног самого пациента. В перевязочном кабинете больной жалуется на боль в области прооперированной руки, а это уже радует. Для полного восстановления чувствительности ему понадобятся несколько месяцев интенсивной реабилитации под наблюдением врачей.

Являющееся единственным по всей области ангио хирургическое отделение областной больницы, рассчитано на 25 койко-мест, работают семь врачей, в два раза больше медсестер и санитарок. В год здесь выполняется свыше тысячи операции на сосудах. На днях Шерали Норкузиевым успешно выполнена еще одна операция. Нодира Тухтамишева из Ургутского района была госпитализирована с диагнозом патологической извитости сонной артерии. Продолжительность оперативного вмешательства составляла два часа. Больной выпрямили извитую артерию с помощью расправления извитого участка, удаления избытка артерии и восстановления проходимости и прямолинейного хода.

-Я чувствовала себя очень плохо, меня лихорадило, частенько тошнило, постоянно кружилась голова,- говорит пациентка. -Ближе к вечеру поднималось давление, зрение стало ухудшаться. После операции прошло четыре дня и,слава богу, чувствую себя хорошо. Ничего не беспокоит.

По словам хирурга, нарушение кровоснабжения головного мозга у больной было выявлено при ангиографии и ультразвуковой допплерографии сонных артерий. Большая часть деформаций не представляет какой-либо угрозы пациентам, в то же время некоторые из них являются причиной ишемического инсульта и хронической церебральной ишемии, утверждает врач.

-Реконструкцией сонных артерий мы начали заниматься с 2012 года,-говорит заведующий отделением Шерали Норкузиев. –Согласно статистике, в Узбекистане в год в среднем 50-60 тысяч людей получают инсульт. Одна из основных причин данной патологии- изгиб сонных артерий. Мы делаем операции с целью предупредить развитие ишемического инсульта. В год врачами нашего отделения проводятся около ста подобных операций. Они считаются весьма сложными и делаются только в Ташкенте и Самарканде.

Шерали Норкузиев работает в отделении сосудистой хирургии около 35 лет. Под его руководством выполнены сотни сложных операций. Он является автором свыше 70 статей, опубликованных в печатных изданиях зарубежных стран.

Зарина Хакбердиева