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  • 5 ноябрь 2020 11:17
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В Ташкенте задержан гражданин Самарканда за хранение сильнодействующего вещества

Уроженец Самаркандской области И.Х. задержан правоохранительными органами Ташкента за хранение сильнодействующего вещества. Автомобиль Сobalt под его управлением был остановлен и проверен оперативниками на трассе М-39 в Янгиюльском районе.

 

В Ташкенте задержан гражданин Самарканда за хранение сильнодействующего вещества

 

По данным Ташкентского областного УВД, в машине было обнаружено 3 820 единиц препарата «Селофен» с сильнодействующим веществом стоимостью 382 млн сумов, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.


Выяснилось, что эти сильнодействующие наркотики он купил у знакомого 27-летнего М.Х., проживающего в Самаркандской области.

По данному факту Следственным отделом Янгиюльского РОВД возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.


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