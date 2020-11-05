В Ташкенте задержан гражданин Самарканда за хранение сильнодействующего вещества

Уроженец Самаркандской области И.Х. задержан правоохранительными органами Ташкента за хранение сильнодействующего вещества. Автомобиль Сobalt под его управлением был остановлен и проверен оперативниками на трассе М-39 в Янгиюльском районе.

По данным Ташкентского областного УВД, в машине было обнаружено 3 820 единиц препарата «Селофен» с сильнодействующим веществом стоимостью 382 млн сумов, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.





Выяснилось, что эти сильнодействующие наркотики он купил у знакомого 27-летнего М.Х., проживающего в Самаркандской области.

По данному факту Следственным отделом Янгиюльского РОВД возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.