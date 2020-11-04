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  • 4 ноябрь 2020 15:15
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НОЯБРЬ- «МЕСЯЦ ТУРИЗМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»

Согласно постановлению Кабинета Министров "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки пожилых людей" с 1 по 30 ноября каждого года будет проводиться «Месячник туризма для пожилых людей».

 

НОЯБРЬ- «МЕСЯЦ ТУРИЗМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»

 НОЯБРЬ- «МЕСЯЦ ТУРИЗМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»

 

В связи с чем, в Самарканде с 1 ноября предусмотрены скидки и акции для путешественников на объектах туристической инфраструктуры объекты размещения, пункты питания до 30%, а также на межрегиональные автобусные, авиа- и железнодорожные билеты. Представители пожилого поколения в течении данного месяца могут так же бесплатно посетить объекты материального культурного наследия Самарканда.

 

Кроме того, Государственный комитет по развитию туризма разработал туристические программы для внутреннего туризма, объединяющие святыни в 14 регионах, а Министерство по поддержке махалли и семьи проводит информационно-разъяснительные мероприятия для привлечения пожилых активистов из всех регионов.

 

Согласно решению специальной комиссии Республики, в связи с предоставлением разрешения на внутренний туризм в Узбекистане, при содержательной организации отдыха пожилых людей обеспечивается безопасные условия, строго соблюдаются правила санитарии и гигиены.

 

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области


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