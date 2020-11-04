В Самарканде восстанавливают подземный переход по улице А.Навои

В Самарканде начались строительные работы по восстановлению подземного перехода на бывшей улице Ленинской, ныне переименованной на А.Навои. К концу 80-х прошлого столетия таких переходов в Самарканде насчитывалось три.





Два других были построены на улицах Дагбитской и Регистанской. Со временем по причине антисанитарного состояния путепроводы были закопаны, в том числе и переход возле кинотеатра «Самарканд». По историческим данным, он был построен в 1984 году, после длительного 15-летнего перерыва его вновь восстанавливают.

О реконструкционных работах вокруг данного подземного перехода говорил несколько дней назад заместитель хокима области по вопросам развития туризма Ботир Нуруллаев. Модернизация «подземки», по словам замхокима, осуществляется за счет спонсорской деятельности, инвестор, взявший на себя такую ответственность, решил не афишировать свою личность.

Конкретного проекта, включающего альбом с эскизами и образцами фасада и внутреннего вида сооружения пока нет. Он еще на стадии разработки, окончательный вариант будет представлен позже. При восстановлении подземного перехода с последующим благоустройством территории от Университетского бульвара до улицы Мирзо Улугбека ключевой акцент делается на сохранение первозданности объектов вокруг.

По предварительной версии, внутри перехода для обзора ситуации и контроля поддержания необходимого уровня чистоты проведут систему видеонаблюдения. Отдельные условия предусмотрены для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для их безопасного спуска и подъема установят эскалатор. Отведены места также для цветочников и музыкантов, для функционирования их деятельности откроют небольшие торговые точки.

-Мы хотим вернуть нашему народу прежнюю атмосферу этой улицы,-сказал заместитель хокима Ботир Нуруллаев. -Надо будет, поднимем старый архив, для того чтобы изучить исторические материалы и вспомнить, как выглядели два-три десятка лет назад объекты старины на данном участке. Например, раньше фасад здания кинотеатра «Шарк Юлдузи» имел голубоватую окраску, со временем его перекрасили на желтый цвет. Под стать тому времени планируем восстановить также книжный магазин «Узкитаб», который находится под защитой ЮНЕСКО.

В рамках реконструкционных работ подземного путепровода параллельно будет вестись благоустройство прилегающей окрестности. В перспективе планируется обновить водопроводные и канализационные сети и систему полива, установить аллейное освещение улиц. Изменения ожидаются и в дорожной инфраструктуре. Старые тротуарные плитки заменят более современными, появятся велодорожки для любителей спорта, пешеходные дорожки, скамейки.

Зарина Хакбердиева