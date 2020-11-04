В Самарканде началось строительство 25-этажного жилого дома

Новые проекты по строительству многоэтажных домов были рассмотрены на очередном заседании градостроительного Совета при областном хокимияте.

Согласно сообщению, на заседании градостроительного совета было рассмотрено около 10 проектов для обеспечения того, чтобы строительные работы велись в соответствии с законом.

После заседания хоким области Эркин Турдимов ознакомился с ходом строительства 25-этажного жилого дома и парком отдыха на территории массива Корасув Самарканда.

Отмечается, что в подвальном помещении новых «высоток» уже начала функционировать швейная мастерская. Трудоустроено более 80 женщин. В будущем аналогичные производственные и сервисные точки предполагается разместить в подвалах других многоквартирных домов этого района.