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  • 4 ноябрь 2020 11:55
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В Самарканде началось строительство 25-этажного жилого дома

Новые проекты по строительству многоэтажных домов были рассмотрены на очередном заседании градостроительного Совета при областном хокимияте.

 

В Самарканде началось строительство 25-этажного жилого дома

 

Согласно сообщению, на заседании градостроительного совета было рассмотрено около 10 проектов для обеспечения того, чтобы строительные работы велись в соответствии с законом.

 

В Самарканде началось строительство 25-этажного жилого дома

 

После заседания хоким области Эркин Турдимов ознакомился с ходом строительства 25-этажного жилого дома и парком отдыха на территории массива Корасув Самарканда.

 

В Самарканде началось строительство 25-этажного жилого дома

 

Отмечается, что в подвальном помещении новых «высоток» уже начала функционировать швейная мастерская. Трудоустроено более 80 женщин. В будущем аналогичные производственные и сервисные точки предполагается разместить в подвалах других многоквартирных домов этого района.


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