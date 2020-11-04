В Самаркандской области школьник складывал камни на путях скоростного поезда "Афросиаб"

В Самаркандской области школьник складывал камни на железнодорожных путях скоростного поезда "Афросиаб", сообщает Podrobno.uz.

29 октября во время движения скоростного пассажирского поезда "Афросиаб" по направлению "Карши – Самарканд – Ташкент" между станциями "Улус – Гумбаз" на железнодорожных рельсах были обнаружены камни.

В ходе розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, стало известно, что камни на железнодорожные рельсы уложил учащийся 6 класса, проживающий в махалле "Олтынсой" Нурабадского района Самаркандской области.

По данному факту ведется предварительное следствие.

"Результат такого увлечения может быть очень плачевным. Например, поезд сойдет с рельсов, а человеческие жизни подвергнутся опасности, также может произойти техногенная или экологическая катастрофа. Подобные действия напрямую угрожают безопасности движения поездов в пассажирском и грузовом сообщении и приводят к нарушению расписания движения", – подчеркнули в МВД.