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  • 4 ноябрь 2020 9:38
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В Самаркандской области школьник складывал камни на путях скоростного поезда "Афросиаб"

В Самаркандской области школьник складывал камни на путях скоростного поезда "Афросиаб"В Самаркандской области школьник складывал камни на железнодорожных путях скоростного поезда "Афросиаб", сообщает Podrobno.uz.

 

29 октября во время движения скоростного пассажирского поезда "Афросиаб" по направлению "Карши – Самарканд – Ташкент" между станциями "Улус – Гумбаз" на железнодорожных рельсах были обнаружены камни.

 

В ходе розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, стало известно, что камни на железнодорожные рельсы уложил учащийся 6 класса, проживающий в махалле "Олтынсой" Нурабадского района Самаркандской области.

 

По данному факту ведется предварительное следствие.

 

"Результат такого увлечения может быть очень плачевным. Например, поезд сойдет с рельсов, а человеческие жизни подвергнутся опасности, также может произойти техногенная или экологическая катастрофа. Подобные действия напрямую угрожают безопасности движения поездов в пассажирском и грузовом сообщении и приводят к нарушению расписания движения", – подчеркнули в МВД.


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