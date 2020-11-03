В Самарканде задержан угонщик автомобиля Gentra

30 октября текущего года в 17:30 часов 21-летний Д.Э., приехав на автомойку по улице Сайкал в Самарканде, оставил свой автомобиль марки Gentra с ключом зажигания автомойщику. 25-летний гражданин Ш.А., воспользовавшись случаем, угнал автомобиль в неизвестном направлении.

В ходе слаженных оперативных действий, направленных на раскрытие преступления по горячим следам, сотрудниками УКД ОВД города Самарканда Ш.А. был обнаружен и принудительно остановлен во время управления данного автомобиля. Угонщик активно сопротивлялся и не выполнял законных требований сотрудников ОВД. Правоохранителям пришлось сломать переднее окно автомобиля, чтобы открыть дверь и задержать преступника.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканд в отношении гражданина Ш.А. возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 267 (угон транспортного средства) Уголовного Кодекса.

«Ш.А. привлечён в качестве обвиняемого, допрошен в присутствии защитника и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,-сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Также в ведомстве отметили, что угон транспортного средства влечет уголовную ответственность по закону. Лицо, совершившее вышеуказанное преступление, может быть наказано лишением свободы сроком до 10 лет.