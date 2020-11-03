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  • 3 ноябрь 2020 15:45
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В Самарканде назначен новый руководитель управления строительства

Назначены новые руководители в Главное управление строительства в Самарканде и Джизаке

 

В Самарканде назначен новый руководитель управления строительства

 

Лазиз Зохидович Хамидов назначен начальником управления строительства Самаркандской области. Такое решение принято в рамках Постановления Кабинета Министров от 2 ноября 2020 года.

 

В связи с этим Бахром Аминович Назаров освобожден от занимаемой должности. Пост руководителя областного управления строительства он занимал с мая 2018 года.

 

В Самарканде назначен новый руководитель управления строительства

 

Махмуд Пардабоевич Турсунов также назначен начальником управления строительства Джизакской области.


Кулдашев Эргаш Нурмурзаевич, занимавший данную должность с августа 2018 года, отстранен от своих обязанностей.


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