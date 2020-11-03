В Джамбайском районе сдано в эксплуатацию здание Центра госуслуг

В Джамбайском районе с населенностью более 175 000 человек открылось новое здание Центра государственных услуг. Объект построен на основе государственно-частного партнерства и оснащен новейшими информационными технологиями.

Система электронной очереди отображается на 4-х мониторах, прозрачность - главный критерий в услугах, предоставляемых в 20-ти окошках приема.





По словам директора центра Р. Рахматова, всего за 10 месяцев 2020 года через Центр государственных услуг Джамбайского района населению и субъектам предпринимательства оказано 24 177 видов госуслуг.

«В частности, было зарегистрировано 1 069 субъектов хозяйствования, 4 предприятия с иностранными инвестициями. Новое здание еще больше повысит качество коммунальных услуг и удвоит этот показатель»,- считают сотрудники Центра