В Джамбайском районе сдано в эксплуатацию здание Центра госуслуг

В Джамбайском районе с населенностью более 175 000 человек открылось новое здание Центра государственных услуг. Объект построен на основе государственно-частного партнерства и оснащен новейшими информационными технологиями.
Система электронной очереди отображается на 4-х мониторах, прозрачность - главный критерий в услугах, предоставляемых в 20-ти окошках приема.
По словам директора центра Р. Рахматова, всего за 10 месяцев 2020 года через Центр государственных услуг Джамбайского района населению и субъектам предпринимательства оказано 24 177 видов госуслуг.