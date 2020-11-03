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  • 3 ноябрь 2020 10:08
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Из Самаркандской области за рубеж экспортировано 4,5 тысячи тонн сушеного урюка

Из Самаркандской области за рубеж экспортировано 4,5 тысячи тонн сушеного урюкаИз Самаркандской области за рубеж экспортировано 4,5 тысячи тонн кураги, сообщает ИА «Дунё».

 

Данный вид продукции экспортируются в основном в Ирак, Турцию, Россию, Беларусь и Украину.

 

За первые 9 месяцев текущего года предпринимателями Самаркандской области было экспортировано сушеного урюка на общую сумму около 5 миллионов 800 тысяч долларов США.

 

По данным генерального директора «Caravan Gardens» Жамшида Абдуллаева, приведенным на международной конференции «Umid Reunion 2.020», Узбекистан занимает второе место в мире по выращиванию баргака (сушеного урюка без косточек).

 

Следует отметить, что на сегодняшний день около 106 предприятий области наладили экспорт сушеного урюка.


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