Из Самаркандской области за рубеж экспортировано 4,5 тысячи тонн сушеного урюка

Из Самаркандской области за рубеж экспортировано 4,5 тысячи тонн кураги, сообщает ИА «Дунё».

Данный вид продукции экспортируются в основном в Ирак, Турцию, Россию, Беларусь и Украину.

За первые 9 месяцев текущего года предпринимателями Самаркандской области было экспортировано сушеного урюка на общую сумму около 5 миллионов 800 тысяч долларов США.

По данным генерального директора «Caravan Gardens» Жамшида Абдуллаева, приведенным на международной конференции «Umid Reunion 2.020», Узбекистан занимает второе место в мире по выращиванию баргака (сушеного урюка без косточек).

Следует отметить, что на сегодняшний день около 106 предприятий области наладили экспорт сушеного урюка.