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  • 3 ноябрь 2020 9:36
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В Самаркандской области собран запланированный объем урожая

Фермерские хозяйства и хлопковые кластеры Самаркандской области выполнили свои годовые договорные обязательства по заготовке хлопка.

 

В Самаркандской области собран запланированный объем урожая

 

Собрано более 215,5 тысячи тонн хлопка, большая часть принята как высокосортный.

 

В этом сезоне на 75,6 тысячи гектаров хлопковых полей области выращены высокоурожайные сорта хлопка, адаптированные к местному климату. Внедрение новой кластерной системы дало свои результаты. Благодаря этой перспективной системе агротехнические мероприятия проводились качественно и своевременно.

 

Вместе с 2120 фермерскими хозяйствами девять действующих в регионе хлопковых кластеров внесли свой вклад в заготовку богатого урожая хлопка. В частности, «Пахтачи кластер», «Ziyovuddin Textile», «Amina gold invest», «Kattakurgan cluster» и другие предприятия приняли меры по уборке урожая хлопка, не затягивая сбор до дождливых дней.

 

Уборка хлопка была организована должным образом. При первом сборе урожая за каждый килограмм хлопка-сырца платили 1000-1200 сумов, при втором урожае - 1400 сумов. Сборщики хлопка были поощрены кластерами.

 

Весомая доля в создании общего хирмана принадлежит Каттакурганскому, Пахтачинскому и Иштыханскому районам. Хлопкоробы Пахтачинского района в этом сезоне планировали собрать 24,9 тысячи тонн «белого золота», а фактически собрано около 26,5 тысячи тонн хлопка. Хлопкоробы Каттакурганского района собрали 35 тысяч тонн хлопка вместо 31,8 тысячи тонн, что превышает план на 10 процентов.

 

Хлопкоробы Иштыханского, Нурабадского и Нарпайского районов также перевыполнили план договора и внесли достойный вклад в возведение достойного хирмана хлопка области.

 

- Это результат реформ и заинтересованности людей в труде, - написал хоким области Э.Турдимов в социальных сетях. - Благодарен всем, кто внес свой вклад в выращивание и сбор хлопка.


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